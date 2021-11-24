Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, ‘Türkiye düzelir mi’ diye. Evet, Türkiye düzelir. Şunu açıklıkla bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum; Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar, CHP çatısı altındadır” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı’nın ardından açıklamada bulundu. Türkiye’nin daha önce böyle bir ekonomik tabloyu yaşamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Eskiden devleti yönetenler kürsüye geldiği zaman çözüm üretirlerdi ve çözümü anlatırlardı. Şimdi çözüm bırakılmış ‘Nasıl kavga edeceğiz’ onun arayışı içerisindeler. Böyle bir arayışa giren şahsım, hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni akılla ve mantıkla yönetmesi mümkün değildir. Devlette liyakati yok ettiler. ‘Devlet aklı’ denilen bir kavram vardı. Devlet aklını liyakatli memurlar oluştururdu. Siyaset kurumuna yol yöntem öğretilerdi. Öneri geldiği zaman öneriyi ölçerlerdi, biçerlerdi, tartarlardı. Devleti çürüttüler ve devlet aklı denilen kavram tümüyle bitti. Şahsım hükümetinin tek aklı var. Başka kimsenin aklı yok bu ülkede” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha önce uyarıda bulunduğunu anımsatarak, “Kriz kapıdayken sorumluluk hissederek 2018 yılının Ağustos ayından beri uyarıyorum. Neler yapılması gerektiğini söylüyorum. Madde madde açıklıyorum ama uyulmadı sonra kriz çıktı. 2020 yılında kriz buhrana dönüşmek üzereyken yine açıkladım; ‘Yapmayın yanlış yapıyorsunuz’ dedim ama yine dinlemedi” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ BU YANGINDAN ÇIKARMAK BİZİM TEMEL GÖREVİMİZDİR’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi zor tablodan çıkaracaklarını belirterek, “Bu tablodan bu yangın alanından Türkiye’yi, vatandaşı çekip çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, ‘Türkiye düzelir mi’ diye. Evet, Türkiye düzelir, potansiyeli vardır. Şunu açıklıkla bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum; oy versin vermesin herkese söylemek istiyorum. Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP çatısı altındadır. Dürüst, namuslu, çalışkan kadrolar, millet için hayatını feda edecek, emeğini alın terini feda edecek kadrolar CHP çatısı altındadır. Biz Kuva-i Milliyetçiyiz. Dolayısıyla bu yangından Türkiye’yi çıkarmak bizim temel görevimizdir, namus görevimizdir” dedi.