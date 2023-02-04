Kılıçdaroğlu: Uzlaşma olursa, onur duyarım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu.

Masada uzlaşı olması halinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını yineleyen Kılıçdaroğlu, “Mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla kesinleşti. Türkiye, 14 Mayıs’ta 13. cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Bu kapsamda partiler de halklar ilişkiler çalışmalarını hızlandırdı. Programlarını sıklaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yine bir televizyon programında izleyicinin karşısındaydı.

Siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 13 Şubat’ta açıklanacağı konuşulan cumhurbaşkanı adayı ve 6’lı masanın aday belirleme toplantılarına ilişkin önemli mesajlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ismi üzerinde uzlaşı olması halinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını yineledi. “Mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması.” açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı “Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir.” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle;

“GAYET GÜZEL, SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

“Gündem konusunu belirleyecek olan Temel bey. Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Bizim ekonomi ve sosyal politikalar konusunda, mutabakat metninin yansımaları hakkında konuştuk. 6 lider bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İktidarda da aynı birlikteliği yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmeyi doğru bulmuyorum. Biz sistemi değiştirmeye geldik. Bu sistem bir beka sorunudur.

Biz nasıl ekonomi, yargı, tarım konusunda nasıl konuştuysak adaylık konusunda da konuşacağız. Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız.”

”DİYELİM Kİ İSMİM ÜZERİNDE BİR ANLAŞMA OLDU…”

Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının masaya getirilmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

Şöyle, mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması.

“Geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz?” şeklindeki soruya ise “Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.” ifadelerini kullandı.

“NİYE YOK EDEYİM SAVUNMA SANAYİİNİ”

Kılıçdaroğlu’na açıklamaları sırasında Bayraktar’ın ürettiği insansaz hava araçlarını konusu da soruldu.

Kılıçdaroğlu, fabrika ilk açıldığında ziyarete gitttiğini hatırlatırken, “İkitelli’de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini! Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim?”