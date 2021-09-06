Kılıçdaroğlu vaatlerini sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik vaatlerini sıraladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından paylaştığı videoda gençlere partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a” dedi.

CHP’nin gençlere vaatleri

1- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

2- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür-sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak.

4- Aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil her pozisyon için şeff af kurallarla işe alım yapılacak.

5- Gençlerden pasaport çıkartma işlemi veya yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

6- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.