Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatanını seven herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Seçmenlere sandık çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle önceki gün seçim sonuçları ile 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur stratejisinin masaya yatırıldığı toplantının ardından dün partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. İkinci tur kampanyasına start verdi. Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri, parti örgütü, belediye başkanları ve bir basın ordusunun takip ettiği açıklaması için 600 kişilik toplantı salonuna gelişinde, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu”, “Seni Cumhurbaşkanı yapacağız” sloganları ve ayakta alkışlarla karşılandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı kürsünün arkasındaki panoda, 2. tur kampanyasının sloganı olarak kullanılacak “Türkiye için karar ver” yazısı dikkati çekti. Konuşmasında yeni kampanyanın şifreleri veren Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

İKİ ADAY İKİ FARKLI ANLAYIŞ: Seçim günü, beraber gideceğiz, hiç endişelenmeyin. 14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü cumhuriyetimiz için devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış, daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak.

MESAJLARI ALDIK: Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve zihniyetten memnuniyetsizliğini gayet açık şekilde ortaya koydu. Bunun yanında, milletimiz bize de çok etkili başka bir mesaj verdi. Dedik ya doğruları söyleyeceğiz. Milletimiz öbür tarafa gereğini yaptı ama bize de güçlü mesajlar verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldılar. Sevgili vatandaşlarım, şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz.

TEK BİR OYUN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ: Vatandaşlarımızı bir konuda aydınlatmak ve bu YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim. Tüm tutanaklar elimizde. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK’ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz.

HER SANDIKTA 5 KİŞİ: 28 Mayıs sabahı her sandıkta bu kez bir-iki değil beş müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine de müşahide de ihtiyacımız var. Bunu açık ve net söylüyorum. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ASLA OTURMADIM: Ama önce şu terör meselesini, suçlu psikolojisiyle bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla yani, Erdoğan’la bir konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve net tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.