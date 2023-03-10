Kılıçdaroğlu ve Yavaş yarın deprem bölgesine gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarın deprem bölgesine gidiyor
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesine gideceklerini açıkladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu yarın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgesine gidiyor. Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Kılıçdaroğlu, kendisine Mansur Yavaş’ın da eşlik edeceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Yarın sabah Mansur Başkanımızla deprem bölgesine geçiyoruz” ifadelerini yazdı.