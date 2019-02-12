Kılıçdaroğlu: Vebali yönetimin boynuna

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Kartal’da çöken apartman ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Biz bu ülkenin insanları olarak, haksızlığa uğramış bütün insanları bir araya gelmek zorundadır. Eğer biz mazlumların hakkını koruyacaksak bir arada olmak zorundayız.

Eğer insanlar haksız yere üniversitelerden atıldıysa, haksız yere hapishanelerde tutuluyorsa bunlara sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir.

Bizler, ister bu salonda olun, nerede olursanız olun ortak ses çıkarmak zorundayız! Mazlumun hakkını savunmak zorundayız! Savunduğumuz zaman bu ülkeye barış, huzur, bereket gelir.

Adaleti söyledim, adalet için yürüdüm, benim için mi hayır! Hepimiz için, 82 milyonun hakkı için yürüdüm. Eğer bir insan haksızlıkla karşı karşıyaysa, siz de sessiz kalıyorsanız dilsiz şeytan olursunuz. Biz asla ve asla dilsiz şeytan olmayacağız.

Zulme karşı mücadele etmek adaleti savunmak için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz bunların yaptığı gibi ülkeyi yönetmek istemiyoruz, birileri bir şey söyleyecek, söylediği doğruysa ona uyacak. Eğer birilerinin talimatıyla diğerleri sessiz kalıyorsa işte onların adı dilsiz şeytandır. Onları biz öyle tanımlıyoruz.

Bizleri izleyen yurttaşlarıma, hangi kimlikten olursa olsun, yeter ki gönülleri adaletten yana olsun, birlikte yaşamaktan yana olsun… Onları sizler adına yürekten kucaklıyorum.

KARTAL’DA 21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİNAYI YAPTIRAN KİŞİ AKP’NİN ADAYI

21 vatandaşımız hayatını kaybetti… O bina ile ilgili çok şey biliyordum. Ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındık.

O binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum’da Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Herkes bu gerçeği bilsin! Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılır.

BİR DE İFTİRA ATIYORLAR

Bina elbette yapılır, binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın! Deprem olsa kimbilir kaç bina daha yıkılacak! 99 depreminin üstünden 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul’da ne yapıldı, hangi önlemler alındı? İmar affı çıkardılar… İmar affını sağlam binaya çıkar! Tescilli tabut haline getirdiler.

Bunları İstanbulluların bilmesi lazım. 25 yıldır İstanbul’u yöneteceksiniz. Ve İstanbul’da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar; Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı!

21 yılda bir ülke baştan inşa edilir. Bunun vebali de günahı da bu yönetimin boynundadır. Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır.

HELİKOPTERLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Dün 4 askerimiz şehit oldu dünkü helikopter kazasında. Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu marka helikopterle ilgili, bu üretim helikopterle ilgili şunu söylememiz lazım: Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım.

Adaletten bahsettik, adalet nedir biliyor musunuz? Adalet komşunun evinde yangın çıkarsa suyla yangını söndürmeye gitmektir.

Benim başıma gelmesini istemediğim bir olay, düşüncesini beğenmediğim bir kişinin başına gelirse onun yanında olmak zorundayım. Adalet budur.

İHVAN ÜYESİNİ MISIR’A TESLİM ETTİLER

Karar Gazetesi 6 Şubat’ta bir haber verdi. Hüseyin diye birisi, İstanbul’a geliyor, güvenlik güçleri alıyorlar Mısır’a teslim ediyorlar. İdamla yargılanıyor. Ben insanların hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Şu anda işkence gördüğü söyleniyor. Eğer bir kişi idamla yargılanıyorsa Türkiye Cumhuriyeti onu göndermez. Karar Gazetesi manşete taşıyınca dediler ki biz bunu sehven göndermişiz. Bir insan sehven idam sehpasına gönderilir mi? Ve iktidar kanadından bir ses yok. Kabak polislerin başına patladı.

HÜRRİYET