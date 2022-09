Kılıçdaroğlu, vekil eşlerine seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Seferihisar kampında milletvekili eşleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin bu dönem sürekli sahada olacaklarına işaret ederek, “Bu dönem size de çok fedakarlık düşüyor” dedi.

CHP’nin İzmir Seferihisar’daki seçim kampı tamamlandı. Kılıçdaroğlu, milletvekili kampının son gününde eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun davetiyle, vekil eşlerinin çay sohbetine katıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, milletvekili eşlerine şunları söyledi: “Aile Destekleri Sigortası çok önemli. Hem siyasal hem ekonomik anlamda büyük bir devrim. Bunun anlatılmasında kadınlara çok rol düşüyor. Her fırsatta Aile Destekleri Sigortasını anlatın. Sizler de Aile Destekleri Sigortasına iyi çalışın, sahaya çıkıp anlatın.”Anlayışlı olun”Eşinize destek olun, zor bir süreç, fedakarlık gerektiriyor. Bu dönemde size de çok fedakarlık düşüyor. Eşleriniz çok gezecek. Onlara güler yüzlü davranın. İyi davranın. Her yerde olacaklar. Arazide, fabrikada, tamirhanede, her yeri gezecekler, onları her yerde göreceksiniz. Onun için onlara ona görev davranın. Anlayışlı olun. Onlara bu dönem çok iş düşüyor. Gereken anlayışı evde de göstereceğinizden eminim.”