Kılıçdaroğlu, vekillerin eşlerinden izin aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekillerin eşlerinden partideki yoğunluk için izin aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Abant’ta milletvekili eşleri ile çay sohbetinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, eşlerden milletvekilleri için izin aldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Milletvekilleri yoğun çalıştı. Bu dönem daha da yoğun çalışacak. Onlara anlayış gösterin. Onlara izin verin. Eşleriniz çok çalışacak, sahada olacak, onları mazur görün, eve gelmeyebilirler, anlayışla karşılayın izinli sayın” dediği öğrenildi. Kampın dün yapılan son gününde Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, milletvekillerine, “Arkadaşlar size hayırlı bir haberim var. Genel Başkanımız eşlerinizle yaptığı toplantıda izin aldı. Bilginiz olsun” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu da, bu sözleri başıyla onayladı.