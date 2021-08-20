Kılıçdaroğlu ‘yalancı Kemal’ etiketiyle paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında ‘Yalancı Kemal’ etiketini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’da kendisiyle ilgili açılan ‘Yalancı Kemal’ etiketini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar. #YalancıKemal.”