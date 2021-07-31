Kılıçdaroğlu: Yangına karşı neden tutarlı politika üretemiyoruz?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin birçok noktasında başlayan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

İçimizi yakan orman yangınları siyasi parti liderlerinin de gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının her yıl olduğuna dikkati çekerek “tutarlı bir politika üretilemediği” eleştirisini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde Ege ve Akdeniz’de günlerdir devam eden orman yangınları vardı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Öze Dönüş Platformu’nca düzenlenen toplantıda konuştu. Eleştirilerini sıraları.

Kılıçdaroğlu, “Bu orman yangınları her yıl oluyor mu? Oluyor, her yıl olan orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“2002 yılında 176 orman yangını çıktı. Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun haber olmaz. Peki 2002’de yapılan mı doğruydu şimdi yapılan mı? Şimdi orman yangını var kimin ne dediği belli değil, efendim uçak var uçak yok. Ormanları koruyacağız, ormanlar sayesinde nefes alıyoruz”