Kılıçdaroğlu yarın Amerika’ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor.

Boston ve Washington’ı kapsayan programda Kılıçdaroğlu’nun ABD yönetimi ile herhangi bir görüşmesi olmayacak. Kılıçdaroğlu, ABD’ye yerleşen başarılı gençler, bilim yapan, bilişimle uğraşan yatırımcı, işadamı, teknoloji konusunda başarılı iktisatçılarla bir araya gelecek. Onlara “Bizim iktidarımızda Türkiye’ye gelin, Türkiye’de yatırım yapın, teknolojiyi geliştirin” mesajını verecek. Çevre, kadın hakları konusunda duyarlı sivil toplum örgütleriyle görüşeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun 2016’da ve 2020’de iki kez Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için yarışan ancak yarışı kaybeden Senatör Bernie Sanders ile de görüşebileceği belirtildi.