Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın Adaylığını Yalanladı

KILIÇDAROĞLU’NDAN YALANLAMA

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Ekol TV’ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, “Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyorsa bilmiyorum” ifadesini kullandı. Mansur Yavaş’a yönelik Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında rezerv koyduğu iddialarına karşı sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, yalnızca kendi yaptıklarına ve resmi hesaplarından yayımlanan ifadelere güvenilmesi gerektiğini belirtti.

DÜZMECE İDDİALAR

Kılıçdaroğlu, “Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum” diyerek durumu netleştirdi. “Daha ortalıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Bey’le ilgili niye böyle bir rezerv koyayım?” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca, “Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim” sözleriyle bu durumu destekledi. Yalanların neden söylendiği konusunda ise Kılıçdaroğlu, kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine parti yönetiminin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakmadığı kaydedildi. “Kemal Bey, hem parti örgütü hem de yakın ekibine, bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılamayacağını söylüyor. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmeli” dedi.