Kılıçdaroğlu: Yeni bir Türkiye inşa edeceğim

Millet İttifakı’nın adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir Türkiye inşa edeceğini söyledi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir Türkiye göreceksiniz, güzel bir Türkiye göreceksiniz. Halkına hesap veren bir yönetim anlayışının Türkiye’yi nasıl yönettiğini göreceksiniz. Yeni bir Türkiye’yi huzurlu, barış içerisindeki bir Türkiye’yi sözüm söz inşa edeceğim.” diye konuştu.

Pazar günü yapılacak seçime saatler kala adaylar mitinglerine devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını Aydın’da sürdürdü.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları: “Gençler en rahat Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilecek. Kimsenin başı derde girmeyecek.

Beşli çetelerin dışarıya götürdükleri paraları gayet iyi biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım.

Ben bunu söylüyorum; onlar diyor ki nasıl getirecek: Bu kardeşiniz devlette 27 yıl çalıştı. Devletin nasıl yönetildiğini biliyorum. Devlet adaletle, liyakatle yönetilir. Devlet parti değildir, bunlar devleti parti haline getirdiler.

Buradan sesleniyorum siz devletin bürokratısınız. Devlet memuru vatandaşa hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var ama o parti memuru gibi çalışıyorsa onu oradan çekip alacağız. Yeni bir Türkiye göreceksiniz, güzel bir Türkiye göreceksiniz. Halkına hesap veren bir yönetim anlayışının Türkiye’yi nasıl yönettiğini göreceksiniz.

Yeni bir Türkiye’yi huzurlu, barış içerisindeki bir Türkiye’yi sözüm söz inşa edeceğim.

Aile destekleri sigortasını getireceğim bu topraklarda hiçbir aile ben yoksulum demeyeceğim, bu devlet nerede demeyecek. Sosyal hizmet uzmanları her eve gidecekler, engelli, yaşlı öğrenci var mı yok mu bunları saptayacak. Her ailenin en az asgari ücret kadar bir geliri olacak. Bu para kadının hesabına yatacak. Kadın bankadan parasını çekecek çoluk çocuğuna verecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek arkadaşları ve akranlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek karnını doyuracak ve evine gelecek.

Dört beş yerden maaş düzenini de bitireceğim. Saltanatı siz süreceksiniz. Gençler, ülkenin kaderini değiştirecek olan sizsiniz. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve demokrasiyi getirecek. En büyük güvenimiz gençler ve bu ülkenin kadınları, beraber bir tarih yazacaklar.

Saraylarda yaşamayacağım. Beni seçerseniz saraylara değil, Gazi Mustafa Kemal’in mütevazı Çankaya’sına çıkacağım ve orada yaşayacağım.

Artık adalet, huzur istiyoruz. Mutfaklarda yangın olmasın istiyoruz. Türkiye yeni bir başlangıcı hayata geçirmek zorunda. Bunu da demokratik yollarla ve beraber yapacağız.

Yeni Türkiye’de herkes çalışacak ve üretecek. Avantadan para alanlar kapının önüne konulacak.