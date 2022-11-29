Kılıçdaroğlu: Yeni sisteme oy isteyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni sistem için oy isteyeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ‘vizyon belgesi’ni 3 Aralık’ta açıklayacağını belirterek, “CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, her grup toplantısının topluma bir mesaj vermek için önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Bizi sadece CHP’ye oy verenler değil, herkesin partisiyiz. Sade vatandaş herhangi bir partiye üye olmayan; ama sandığa gittiği zaman elini vicdanına koyup oy vermek isteyen insan da bizi dinliyor. O nedenle ben grup toplantılarında Türkiye’deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun. Çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum; ama hiçbirisi çözümsüz değil. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu topraklarda hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin” dedi.

Grup toplantısında emeklilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “14 milyona yakın emekli var. Emekli büyümeden pay almıyor. Kanun çıkardılar; yüz karası bir kanundur. Beni eleştirebilirsiniz; ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. ‘Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın’ diye kanun çıkaranlara oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur. 14 milyon kişisiniz, Türkiye’nin büyümesinden pay almayacak sınıf olarak tarihe geçtiniz. Bu tarihi yazanlar parlamento çatısı altında el kaldırdılar, ’emekliler büyümeden pay almayacak’ diye. İtiraz eden bu kardeşinizdi. Emekli olup AK Parti’ye oy veren vatandaşıma ‘bu çerçevede vicdanını bir kez daha sorgula’ diye seslenmek isterim. Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında aylık alıyor. Emekli ikramiyesi için verdiğim mücadeleyi bütün emekliler bilirler. 2018’de bin lira, 2022’deyiz 100 lira artırdılar sadece. Bazı bankaların emeklileri var. Mesela Vakıfbank emeklileri, bunlara ikramiye bile ödenmiyor. Bu sorunların tamamını Allah nasip ederse çözeceğiz. Emekli bu ülkenin caddelerinde onuruyla gezecek” diye konuştu.