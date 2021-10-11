Kılıçdaroğlu: Yeni zam fırtınası kapımızda

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni zam fırtınası geleceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları milletimizin huzurunu kaçıracak” dedi.

Evinin mutfağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları dile getirdi:

YOLLARDAYIZ: Bu saray iktidarının her gün farklı bir kesimde açmaya devam ettiği yaralara bir muhalefet lideri olarak merhem olmaya çalışıyorum. Şehir şehir yollardayız. Arada bazı önemli konular birikti. Sizleri bilgilendirmem lazım.

KARA KIŞ: Öncelikle en acil konumuz kara kış. Kara dememizin sebebi yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak.

KARA KIŞ FONU: Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize ‘ABD, Almanya ve İngiltere’nin nasıl bir sefalete düştüğünü’ anlatıyor. Efendim ‘kuyruklar varmış’. Niye bunu anlatıyor. Çünkü Erdoğan kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Erdoğan’a önerim, derhal bir kara kış fonu kur. 13 uçağından 12’sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır.

HALİL İBRAHİM SOFRASI: Halkım, şu halimize bakın hele. Baskıyla halkın parasının halk için harcanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama az kaldı, müsterih olun, bu ülkede Halil İbrahim Sofrası’nın kurulmasına çok az kaldı.