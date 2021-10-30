Kılıçdaroğlu: Yine başaracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parlamenter sisteme vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, ilk Meclis’in çatısının halkın evlerinden getirdiği kiremitlerle örüldüğünü anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Kılıçdaroğlu,“Doğum Günün Kutlu Olsun Türkiyem” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Oldu ya, 1920’de kurulan ilk Meclis’imizin çatısına herkes bir kiremit koydu. Kadını erkeği, genci yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan 7’den 70’e emeğini, umudunu koydu ve bu memleket işte o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Çok daha güçlü bir Türkiye için güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiye’m.”