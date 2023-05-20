Kılıçdaroğlu yurt dışındaki seçmene seslendi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmene vaatlerini sıraladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışında oy kullanacak seçmenlere, “Dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.” diyerek seslendi. 28 Mayıs’ın bir seçimden öte referandum olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerini de sıraladı.

Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 gün kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslendi, vaatlerini sıraladı.

Twitter hesabından “Vatan borcu” başlıklı bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

“Yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.

Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu sefer ki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş çağrı da değil bu. Sorunlarınızı, çözümlerini de iyi biliyorum.

VAATLERİNİ DE SIRALADI

TBMM’de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye’de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

Sizi yok sayarak hayata geçirilen Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşması’nın uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye’de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

Şüpheniz olmasın bu kez daha emin, daha kararlıyız. Unutmayın 28 Mayıs’ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız.”