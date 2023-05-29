Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor

Millet İttifakı’nın adayı olarak seçimde yarışan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, düzenlediği toplantıda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, “Sevgili halkım” diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken, onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımızın borç içerisinde olmasına, çiftçimin toprağa, üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.”

Kılıçdaroğlu, Hakkari’den Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a herkesin bir aile olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bir amcanız, her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye, bolluk, bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.”

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz, evlatlarınız, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı’nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.”

Kadınlara ve gençlere de teşekkür eden Kılıçdaroğlu, demokrasi mücadelesinin gerçek kahramanlarının onlar olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı, tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.”