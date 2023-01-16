Kılıçdaroğlu’dan Davutoğlu’na yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Masada adaylığınız gündeme geldi mi? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar.” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Davutoğlu’nun ‘Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse ve bizi dinlemezse kriz çıkar, seçime gideriz.’ sözlerine destek verdi. Kılıçdaroğlu, ‘E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse kimseye ‘Oyun kaç?’ diyemez.’ ifadeleriyle Davutoğlu’na destek verdi.

Türkiye, Cumhuriyet’in 100. yılında yeni hükümetini seçmek için bu yıl sandığa gidiyor. Normal şartlarda Haziran ayında yapılması planlanan seçim bazı nedenlerden ötürü biraz öne çekilecek. Büyük olasılıkla Mayıs ayında yapılacak seçimlere yaklaşık 5 ay kaldı. Ancak geçtiğimiz günlerde 10. toplantısını yapan muhalefet kanadının oluşturduğu 6’lı masa hala adayını belirleyemedi. Bu nedenle tepkilerin odağındaki 6’lı masa, şu sıralar Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı cumhurbaşkanı modeli tepkilerin hedefi oldu. Her liderin imza yetkisi olduğu öngörülen model masa içinde de çatlaklara neden oldu. Aday belirsizliği sürerken CHP Lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayın programında ‘Masada adaylığınız gündeme geldi mi, siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna “Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım” cevabını verdi.

“ACELE ETMİYORUZ”

“Bütün samimiyetimle ifade edeyim. Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar.

“EN SON TOPLANTIDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI”

Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım. Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor. O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.