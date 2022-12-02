Kılıçdaroğlu’na Amerikalı baş danışman

Kılıçdaroğlu, Amerikalı ekonomist ve kuramcı Rifkin'in baş danışman yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikalı ekonomist ve kuramcı Rifkin’in baş danışman yaptı.

Rifkin’in 3 Aralık toplantısına katılacağı öğrenildi. CHP eleştirilere, Rifkin’in Merkel’e de danışmanık yaptığını hatırlatarak “Bundan son derece memnunuz” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in endüstri danışmanı Jeremy Rifkin’i baş danışman yaptı. Rifkin, cumartesi günü yapılacak olan İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında da sunum yapacak.