Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi 23. Dönem Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet eden Sevigen, ‘İnsanlar sandık başına gitmemişler, küsmüşler. Bir taraftan özgürlük diyeceksin, bir taraftan baskı diyeceksin, bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın, insanlar güvenmiyor.’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

“ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ”

Her iki cumhurbaşkanı adayı arasında 2 milyon 253 bin 479 fark olduğunu belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, “An itibariyle sisteme girilmeyen 891 bin 20 oranındaki oy oranının oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız” ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL HATA YÜZÜNDEN SOSYAL DEMOKRATLARIN 5 YILINI HARCADIK”

23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür’e seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Sevigen’in açıklamalarından satır başları şöyle; Yıllardır CHP’ye emek verdik, birkaç kişinin hatası ile bir hırs yüzünden insanların umutlarını ellerinden aldık. Ben CHP’liyim, ikinci dönem kurucusuyum. Kadınlarımızın haklarını korumak için çaba sarf ediyoruz. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendi derdine düştüğü dönemlerde bizim yaptığımız kişisel hata yüzünden sosyal demokratların 5 yılını harcadık.

Kemal Bey bizim bütün hayallerimizi elimizden aldı. Kendimize kızgınlığımız da var Kemal Bey’e de var. Kemal Bey’e çok kızgınım. Burada düşen halk, Kemal Bey’e inanan insanlarda hayal kırıklığı oldu. Ağlayan insanlar, Kemal Bey sıcak yataklarında yattı.

İlk defa bir şansımız vardı. Biz mücadele etmeden Kemal Bey’e teslim ettik. Burada bütün arkadaşlarıma kızıyorum, genel başkan yardımcılarına, 22-23. dönem milletvekillerine kızıyorum. Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar, bu güven işi.

Meral Hanım demişti zaten lütfen aday olmayın, siz aday olursanız İYİ Parti seçmenleri size de oy vermiyorlar, bize de oy vermiyorlar.

Kamuoyu yoklamalarında Kemal Bey 4. 5. çıkıyordu. Biz anlatmaya çalışıyorduk Kemal Bey ben genel başkanım forsunu kullanarak bu insanlara pay vererek, milletvekili dağıtmak kolay ya. Yeter ki elini kaldır diyor.