Kılıçdaroğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, “15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.