Kılıçdaroğlu’ndan 2 isme veto

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki belediye başkanlarının adaylık için istifasını veto etti.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerde adaylık çalışmaları hız kazandı. Milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri istifalarını sunarken, CHP cephesinde sürpriz iki isim gündeme geldi. CHP’li Kırklareli ve Ardahan belediye başkanlarının adaylık için istifa kararı aldığı ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bu istifaları veto ettiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleşeceği kesinleşti. Cumhur İttifakı aday olarak aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açıklamış, Millet İttifakı’nın adayı ise uzun süren toplantılar sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra milletvekili adaylığı için de yarış sürüyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 2 BAŞKANA VETO

Seçime 2 aydan az bir süre kalması ve seçim takvimi kapsamında istifa için son tarihin 16 Mart olması, çalışmaları hızlandırdı. Adaylık başvurularında ise çok konuşulacak bir ‘veto’ yaşandığı iddia edildi. Kulislerde yer alan habere göre; CHP’li iki belediye başkanı aday adaylığı için istifa etme kararı aldı ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlubu istifaları veto etti.

Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, partilerdeki aday adaylık başvurularıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türel, “CHP’de aday adaylığı başvuruları 20 Mart’ta sona erecek. Belediye başkanlarının milletvekili adaylığıyla ilgili de ilginç bir durum yaşandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir aday adayı olmak istedi fakat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan veto geldi” ifadelerini kullandı.

ADAY OLMAK İÇİN GÖREVLERİNİ BIRAKTILAR

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan da 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Kızılay’ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi de AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için İBB’deki Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Maltepe Meclis üyeliği görevlerini bıraktı.