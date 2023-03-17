Kılıçdaroğlu’ndan 2 partiye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Remzi Çayır ve Hüseyin Baş ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile görüştü. Öte yandan destek turlarının devam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00’te BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edecek. HDP ile görüşmesi ertelenen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta bu ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek turları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, BBP’nin Cumhur İttifakı’nı desteklemesinin ardından yollarını ayıran Milli Yol Partisi’ni ziyaret etti.

HÜSEYİN BAŞ İLE DE GÖRÜŞECEK

Saat 15’te Bağımsız Türkiye Partisi’ne gidecek olan Kılıçdaroğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşecek.

BTP, 6’lı masanın 7. partisi olmak için bir girişimde buluşmuştu. İYİ Parti’nin olumlu çabasının ardından Millet İttifakı toplantısında BTP’nin eklenmesi istenmemişti.

HDP GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yapacağı görüşme de merak ediliyor.

18 Mart’a randevu alınmıştı. Ancak dün CHP’lilerin HDP yetkilileriyle temasının ardından toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

CHP, cumartesi yapılacak görüşmenin cumaya çekilmesini istemiş ancak HDP Eş Genel Başkanlarının deprem ve sel felaketinin vurduğu illerde olacağı için bugüne randevu veremedikleri belirtildi.

Görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.