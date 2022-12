Kılıçdaroğlu’ndan 2023 mesajı: Fırtına geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında yeni yılı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile halkın yeni yılını kutladı. “2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda devreye girecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Loading halkım loading… Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler” ifadelerini kullandı.

“Sevgili halkım, 2023 kapıda. Ve eminim sizde 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor, Saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlıklarına kulaklarını kapatan bu adam, şimdi ne dediysem yapıyor. Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor, Bay Kemal’in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağım, endişelenmeyin.

“2023 yılı başka bir yıl olacak, iktidarı alacağız”

Bakın 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda devreye girecek. En büyük sorunlardan en küçüklere kadar tüm çözümler bir anda başlayacak. Düşünün, otomobilde ÖTV’nin kaldırıldığını, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, ücretlerin arttığı, daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye’ye aktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket.

“Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum”

Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz. Staj mağdurlarının sorunları da çözülecek, ataması yapılmayan öğretmenler de atanacak; çiftçiler de güvence altına alınacak. Suçsuz KHK’lıların mağduriyeti de çözülecek. Üniversitelerimiz hızla özgürleşecek ve bilgi üretecek. Binlerce çözüm bir anda. Öyle çıkıp bir şey bahşediyormuş gibi, müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklama ile verilebilir ki?

“Bir fırtına geliyor; loading halkım loading”

Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgârla dolacak. Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınız yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading halkım loading… Göreceksiniz, 2023’ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal’i bekleyin, iyi seneler.”