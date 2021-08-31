Kılıçdaroğlu’ndan 2023 mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’te cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dijital yayını olan Millet Dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Kimsenin şüphesi olmasın, cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girdiğinde, cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılması, güçlendirilmiş parlamenter sistemin kuruluş çalışmaları başlamış olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet Dergisi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı sayısına yazdı. Aka kapağında “Sınır Namustur” yazısı dikkati çeken dergide Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti: “Sakarya Meydan Muharebesi’nin yüzüncü yılı barışı daha çok konuştuğumuz, barışı daha çok istediğimiz bir yıl olsun. Ülkemizin egemenlik haklarından ödün vermeksizin, yakın ve uzak komşularımızla barış dolu bir geleceği kurabiliriz. Üstelik bu barış dolu geleceğin öncüsü de biz olabiliriz. İşgalcilere ve egemen güçlere karşı, hukukumuzu temin edinceye kadar silahlarını elden bırakmayan ancak savaş taraftarı da olmayan, herkesle barış yapmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gibi, bugün bizler de ülkemizi bölgemizde gerilimlere, çatışmalara çözüm üreten bir ülkeye dönüştürebiliriz. Unutmayın, gelecek yıl Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ve Büyük Taarruz’un yüzüncü yılını, bir sonraki yıl da 2023’te cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın, cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girdiğinde, cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılması, güçlendirilmiş parlamenter sistemin kuruluş çalışmaları başlamış olacak.”

‘Yol göstericimiz’

Kılıçdaroğlu “102 yıl önce Samsun’da bir büyük inançla işe başlayan, 101 yıl önce Ankara’da bir zümre, aile veya kişinin hâkimiyetine dayalı değil, halkın iradesine dayalı demokratik bir meclis toplayan, 100 yıl önce benzeri görülmemiş bir zaferden barış çıkarmak için çaba harcayan Mustafa Kemal Atatürk yol göstericimizdir. Mustafa Kemal başardı, ondan aldığımız ilhamla biz de başaracağız. Kimseye kin tutmadan, bütün âlemi bir kabul ederek” ifadelerini kullandı.

Dergide, “Kılıçdaroğlu ne söyledi” başlığıyla yayımlanan bölümde CHP liderinin geçmiş açıklamalarına yer verildi. Bu bölümde, “CHP sıradan bir parti değildir. CHP avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçe ile kurulan bir parti değildir. CHP dünyanın en eski ve en köklü ve bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir partidir. Bir demokrasi partisidir, bir insan hakları partisidir, bir sosyal devlet partisidir. Bağımsızlığı ilke edinen bir partidir. Milli Kurtuluşçu zihniyete sahip olan bir partidir. Kökleri Kuvayı Milliye’de, kökleri insanda, kökleri hakkı, hukuku ve adaleti savunmakta olan bir partidir” ifadeleri dikkati çekti.

‘Önümüzdeki seçimlerde cumhuriyeti taçlandıracağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı’nda düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada “30 Ağustos’un üzerinden 99 yıl geçti. Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Sorunlarımız oldu ama cumhuriyeti yaşattık ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız” dedi.