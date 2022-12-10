Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘6 yaşında gelin’ skandalına dair açıklama geldi.

6 yaşında çocuk gelin skandalı ile ilgili bir paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz?” dedi.

“6 yaşında evlendirme” skandalı Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan yeni bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsunuz” diye sordu.

“Devlet hemen gerekeni yapsın” diyen Kılıçdaroğlu, “Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 2004 yılında 6 yaşında olan kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirildiği iddia edilmişti. Olay bugün 24 yaşında olan H.K.G’nın suç duyurusu üzerine ortaya çıkmıştı.