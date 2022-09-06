Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Gül açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül hakkında değerlendirmede bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı için çektiği videoyla yeniden siyaset kulislerini hareketlendiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Sayın Gül, aday olma hakkına sahiptir’ ifadelerini kullandı.

Sert eleştirilere rağmen 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ederken, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’den veto yiyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos’daki çıkışıyla siyasetin gündemine tekrardan girdi.

Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisine yönetlilen bir soruya yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de… İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri ‘Gül’ün adaylığına yeşil ışık mı yaktı?’ şeklinde yorumlara neden oldu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU SÖZLERİNİ TEKRARLADI

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’a konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de… İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok. İstanbul, Ankara, öteki belediye başkanlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar” diye konuştu.