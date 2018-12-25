Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizleri televizyon başında dinleyen vatandaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum.

2018’in son grup toplantısı, yeni yılın barış getirmesini diliyorum. İşsizlik dolayısıyla insanların kendisini yakmadığı bir yıl diliyorum. Biz alın teriyle kazananların yanındayız. Ne saraydan medet umarız ne çevresinden.

Sabahleyin İsmet İnönü’yü 45. ölüm yıl dönümünde andık. Kendisine şükran borçluyuz. Mustafa Kemal’a saldırmak isteyenler İnönü üzerinden yola çıkıyorlar. Ölenin arkasından rahmet okunur. Bu kadar hizmetler yapmış bir kişinin arkasından halen kin ve öfke kusuyorlarsa oturup düşünmemiz lazım.

Sanatın yedi dalında sanatçılar boy gösterirler. Onlar gücün önünce eğilmez. Eğilene sanatçı denmez. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen iki değerli sanatçımız bunların hem tiyatro hem de sinemada kalıcı eserleri var.

Demokrasi demek eleştiriye tahammül rejimi demektir. Efendim beni kimse eleştiremez. İyi de sen kimsin. Kim sana Cumhurbaşkanı diyor. Zorla sana Cumhurbaşkanı diyorlar. O koltuğa meşru şekilde mi geldin? Bir sanatçıyla nasıl konuşulacağının haddini bileceksin. Ki bu toplantıda beni çok eleştiriyorlar ben ağzımı açıp bir şey dedin mi hayır.

Kalkmış ders verecekmiş bize. Sanatçı müsveddesi demiş. Müsveddenin ne olacağını öğrenmek için aynaya bak. Kim müsvedde.

Sen ülkeyi yönetmeye razıysan her türlü eleştiriye göğüs gereceksin. Şimdi Türk Tabipler Birliği’nin duruşması var. Bunlar savaş istemiyoruz demişler. Sen misin bunu diyen? Dava açmışlar. Ne var bunda. Savaşı ölümü kim savunur. Sivil toplum örgütlerinin ensesinde boza pişirmek asla doğru değil.

Senin gibi zorbanın seçilmesi için anayasaya değişikliğine evet dedik. Sen bunu bilmiyorsun biz bizim gibi düşünmeyenlerin de konuşmasını isteriz. Bizim demokrasi anlayışımız 81 milyon içindir. Darbeciler için değil.

2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçiniyor. Bu bütçe asgari ücretin altında çalışan 1 milyon 800 bin işçiye bir şey veriyor mu? Hiçbir şey…İnşaat işçileri borç para dileniyor. Çöpten kağıt toplayanlar mevsimlik işçiler nasıl geçiniyorlar. Bunların sözcüsü biziz. Halkı için mücadele eden partilere her zaman saygım var. Ama cebi için çalışanlara dur demek zorundayız.