Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Sandıktan değişim mesajı çıktı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan değişim mesajı çıktığını söyledi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı. İlk turun tamamlandığını belirten Kılıçdaroğlu, sandıktan değişim mesajı çıktığını ifade etti. CHP lideri, ”12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık.” dedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok.

”YAŞAMA SEVİNCİNİZ ÇALINDI”

Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

”12 GÜNÜMÜZ VAR, BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK ÇIKTIK”

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık.”