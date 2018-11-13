Kılıçdaroğlu’ndan açıklama var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 100 günlük ekonomi programı üzerinden hükümete yüklendi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Eğer Türkiye bu krizi aşacaksa, Türkiye egemen güçlerin himayesine girmeyecekse, ekonomik krizi aşmak zorundadır. Bunun için 13 maddelik öneri paketini kamuoyuna sunduk. İsraf yapmayın dedik, israf yaparsanız krizin önünü alamazsınız dedik. Akılcı bir borçlanma politikası güdün. Vergi politikasını yeniden düzeltin dedik. Tarıma destek verin dedik, bir ülke üretirse güçlü olur dedik. Bütün bunları söyledik, bizi arkasından suçladılar. hiç önemli değil biz ne dediğimizi biliyoruz.

3 Ağustos’ta 100 günlük icraat planını açıkladılar. 100 gün doldu ne oldu? Programın açılışında şu cümleyi kullandılar: Yastık altından döviz ve altınlarınızı çıkarın. Havuz medyasında ve onların medyasında günlerce yayınlandı. 100 günün sonunda bankalarda döviz mevduatları arttı. Bizim insanımız zeki. Sana bakıyor, bu lüks şatafat için para mı harcayacağım diyor.