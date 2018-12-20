Kılıçdaroğlu’ndan adaylar için açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan adaylar Mansur Yavaş ve İmamoğlu hakkında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın yeniden CHP üyesi olduğunu açıkladı. CHP lideri, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için önemli açıklamalar yaparken, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili olarak “Vazgeçerse hiç şaşırmayın” dedi

Televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için iddialı konuştu.

“Çok iyi bir çıta yakalayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş’ın CHP’ye üye olduğunu açıkladı.

İstanbul için Ekrem İmamoğlu, Ankara için Mansur Yavaş isimlerinin başından beri kafasında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin İstanbul için düşündüğü Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili olarak “Vazgeçerse hiç şaşırmayın. Ekrem Bey’in yükselişi karşısında Binali Bey, herhalde karşısına çıkıp yenilmek istemez” iddiasında bulundu.

Soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

ERKEN BAŞLADIK

Ankara, İstanbul, Adana, Mersin bizim için önemli. Buralarda adayların çalışmaya erken başlaması gerekiyordu. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, doğrudan doğruya ilçe başkanlığından süzülüp gelen bir adayımız. Yerel yönetimlerdeki başarısıyla belki geniş kitleler için sürpriz oldu ama benim için sürpriz olmadı. Kendisini başarılı buluyordum. Beylikdüzü’nde güzel çalışmalar yaptı.

İzlediğimiz çizgiye de uygun düşüyordu. Hep böyle ilçe belediyelerinde performans gösterenleri ana kent belediyesine taşımak gibi politika izledik. Adana’da Zeydan Karalar da öyle oldu. Bursa da öyle olacak. Arkasında başarı hikayesi olan belediye başkanlarının seçilmesi daha güzel oluyor. Şu anda arkadaşlar İstanbul’da çalışıyorlar. Yerel yönetimlerden ve örgütlerden sorumlu arkadaşlarımız iş başında ve çalışıyorlar.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAKIN ÇERÇEVESİ

Ana kent belediye başkanlarını belirlerken, isim bazında görüşme yapılmıyor. Etik de değil. Onların adayını biz, bizimkini onlar belirlesinler yaklaşımı doğru değil. Hangi kentlerde kimin aday göstereceğini oturup konuştuk. Biz onların, onlar da bizim adaylarımıza saygılı oldular. İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor. Belediyeler, ana kent için nasıl çalışma yapıldıysa, aynı şekilde büyükşehir ilçeleri için de çalışma yapılıyor.

(İYİ Parti’nin nasıl bir katkısı olacak CHP’ye?) Mutlaka bir katkısı olabilir. Antalya’da katkısı olur, Mersin’de, İstanbul’da Ankara’da katkısı olur. Her siyasal parti oyumu nasıl artırabilirim arayışı içinde. Her partinin beklentisi var. Onların da arayışı var. Bizim beklediğimiz katkıları İYİ Parti de CHP’den bekler. Partiler arasında bir gerginlik, çatışma değil, uyum olması gerekli. Biz de o uyumu sağlamaya çalışıyoruz.

İDDİALI KONUŞTU

Yerel seçimlerde çok iyi bir çıta yakalayacağız. Şartlardaki her türlü adaletsizliğe rağmen yeneceğiz. Seçim sonucunu ağırlıklı olarak ekonomi etkiler, onu alanda görüyoruz zaten. Doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir maliyet var. İkincisi yönetimin beceriksizliği dillendiriliyor artık. Türkiye’nin iyi yönetilmediği AK Parti seçmeni tarafından dillendiriliyor. Berat Albayrak’ın hiçbir yeteneğinin olmadığı, yoksulluk dahi yaşamadığı, el bebek gül bebek büyütüldüğü gibi bir algı süratli şekilde yayılıyor AK Parti tabanında.

Bir çalışma yaptık. Belde halkı belediyelerden ne bekliyor diye… Ağırlıklı istihdam, işsizlik büyük sorun. Belediye başkanlarımız istihdam yaratacak projeleri hayata geçirecekler. Kentle kırsal alandaki gelir dağılımını dengelemeniz lazım. Onun için de kooperatifçilik uygulamaları olacak.

ERDOĞAN’A YANIT VERMEYECEĞİM

Erdoğan, seçim çalışmalarını tümüyle CHP ve bireysel olarak benim üzerime inşa etmeye çalışacak, onu görüyoruz. Bütün saldırılarını yapacak, hakarete varan boyutta ama ben yanıt vermeyeceğim; arkadaşlarım da yanıt vermeyecekler. Biz doğrudan doğruya vatandaşın sorunlarıyla ilgileneceğiz. Belediyelerimiz de vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek için gerekeni yapacaklar.

Erdoğan ekonomiden söz ederse ona yanıt veririz. Olayı ekonomi dışına taşır, siyaseti kişisel bir mücadele alanına taşırsa onu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın bunca derdi varken doğru bulmuyoruz. Ağırlıklı olarak toplumun duyarlı kesimleriyle bir araya gelip onlarla konuşacağız.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL

Biz asgari ücret 2 bin 200 lira olacak dedik ve bunu yapacağız. İlan ettik ve belediyelerimizde uyguladık. Uygulanabilir bir rakam aslında. AK Parti tabanına da hitap ediyoruz. İş güvencesi de veriyoruz belediye işçilerine. Ocak-nisan arasındaki farkı da kendisine ödeyeceğiz. Bunu taahhüt ediyoruz. Parasal olarak çok ciddi bir yük de getirmiyor. Bütün mesele kaynağı kimin için kullanacağınız. Belediye kaynaklarını düşük kesimlere aktarıyoruz. Bizim belirlediğimiz asgari ücret dışında hiçbir belediye farklı bir rakam ödeyemez diye karar alırlar mı onu bilmiyoruz.

HABERTURK