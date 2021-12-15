Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda önemli bir açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda “İttifak kabul ederse adaylık konusunu, tabii bundan onur duyarım ama bu konu hiç konuşulmadı ve görüşülmedi. O yüzden bu konuda bireysel olarak karar vermek doğru değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “İttifak kabul ederse bir sorun yok. Bir ittifakımız var, ittifakın liderleri hiç bu konu ile ilgili bir araya gelmedi ve hiç konuşmadık. Dolayısıyla benim onlar adına konuşmam söz konusu olamaz. İttifak kabul ederse adaylık konusunu, tabii bundan onur duyarım ama bu konu hiç konuşulmadı ve görüşülmedi. O yüzden bu konuda bireysel olarak karar vermek doğru değil. Bir araya gelip, oturup konuşmamız ve ondan sonra karar vermemiz gerekiyor. Biz demokrasiyi savunuyoruz, Cumhur İttifakı’nda demokrasi yok, otoriter bir anlayış var. Bir kişi karar veriyor. Dolayısıyla onlarınkiyle bizim atmosferimiz çok farklı.”

İYİ Parti lideri Akşener’in, “Ben başbakanlığa talibim” sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu konularda yorum yapmak doğru değil. İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Sayın Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır, bakanlık da yapmıştır. Dolayısıyla yaptığı açıklama hepimizin dikkatinde olan bir açıklamadır” dedi.

‘Helalleşmek isterim’

CHP lideri, helalleşme konusunda ise şunları söyledi:

“En çok başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz. En sıcak olaydır. Düzgün ahlaklı insanlarla helalleşmek isterim. Kusurları iyi niyetle uyaran kişilerle helalleşmek isterim. Benim hatamı bana söyleyen kişilerle helalleşmek isterim. Başörtülü kızlar okullara alınmadığı zaman itiraz etmedik. Ben YÖK Başkanıyla konuşup başörtülü kızların okullara alınması için konuştum.”

CHP liderinden adaylık açıklaması: İttifak kabul ederse onur duyarım

Pandemide yapılan Alan Kadıköy, Anlat Kadıköy, Dijital Kadıköy ve Gezici Aşevi’nin açılışı, Alan Kadıköy’de yapılan törenle gerçekleşti. Törene katılan Kılıçdaroğlu, “Kadıköy’ün ve CHP’li belediyelerin geçmişte ihmal edildiğini biliyoruz. Ama önemli olan, belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden yeni bir anlayışın egemen olmasıdır. Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki, gelip Kadıköy’e mi yerleşsek…” ifadelerini kullandı.