Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçimlere ilişkin konuştu ve adaylık hakkında açıklama yaptı.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan altılı masada adaylık krizi büyüyor. Katıldığı bir televizyon programında aday profili çizen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız” dedi. AK Parti’nin başörtüsü teklifine de değinen CHP lideri, “Önce metni görmemiz lazım. Bizim yasal önergemize ters düşmüyorsa bir şey yapmayız. Niye karşı çıkalım?” ifadelerini kullandı.

Altılı masanın ortaklarından olan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için geri sayım sürerken siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusunun cevabı kamuoyu tarafından merakla beklenirken, Kılıçdarğlu aday profili çizdi ve “Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız” dedi, adayın neden hala açıklanmadığına değindi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunmaya hazırlandığı başörtüsü teklifine ilişkin kendisine yöneltilen “Diyelim ki 3 madde geldi, başörtüsü de var. CHP bu durumda ne yapacak?” sorusuna, “Önce metni görmemiz lazım. Bizim yasal önergemize ters düşmüyorsa bir şey yapmayız. Niye karşı çıkalım? Biz kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusu olmasını asla doğru bulmuyoruz” şeklinde cevap verdi.

ALTILI MASANIN ADAYI NEDEN AÇIKLANMADI?

Kılıçdaroğlu, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının halen açıklanmamasının halkta “Demek ki anlaşamıyorlar, ülkeyi nasıl yönetecekler?” düşüncesini oluşturabileceğinin belirtilmesi üzerine, şöyle konuştu:

“Diyelim ki Cumhurbaşkanı adayını belirledik. A kişisi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti genel başkanı açıklama yapacak, öbür parti genel başkanı başka bir açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı adayı başka bir açıklama yapacak. Dönüp vatandaş veya Erdoğan ne diyecek? ‘Ya bunların her birisi ayrı telden çalıyor’ diyecek. Önce sazın akordunu yapmamız lazım.

Biz ‘Anayasayı değiştireceğiz’ derken vatandaşın bize sorması lazım, ‘Ne yapacaksınız arkadaş?’ Biz onu yapmaya çalışıyoruz. ‘Geldiniz de ne yapacaksınız, ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz?’ Biz hükümet programı çıkaralım ki ben de aynı şeyi söylemeliyim, Meral Hanım da Temel Bey de Gültekin Bey de Sayın Babacan da Sayın Davutoğlu da aynı şeyi söylemeli. O zaman söylem birliğini oluşturmuş olacağız. Bunlar oluşmadan Cumhurbaşkanı adayını belirlemek asla ve asla doğru değil.”

Cumhurbaşkanının akil, önyargısız, toplumu kucaklayıcı olması ve söylemlerinin toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu aday profili çizdi. Kılıçdaroğlu, “Devletin nasıl işlediğini gözlemlemesi lazım. Aksaklıkları başbakana veya bakanlıklara duyurması lazım. Meclisin açılış konuşmasını bir cumhurbaşkanı havasıyla yapması lazım. Bilgeliğiyle, öngörüsüyle olması lazım. Devletin önemli kurumlarının yanında, üniversitelerle, sanat dünyasıyla da beraber olması lazım. Parti lideri olup olmamasına bir şey demiyorum. Tarafsız olması lazım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan birisi olabileceğini belirten CHP lideri, “Benim bir görüş beyan etmem altılı masaya ve diğer liderlere saygısızlık olur. Ben o saygıyı koruyan biriyim. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız” dedi.