Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere değindi ve adaylık konusunda açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belirlendikten sonra açıklanması yönünde bir eğilimin olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu, belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. 6 genel başkan da adayın arkasında durursa, sorun kendiliğinden çözülmüş olur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belirlendikten sonra açıklanması yönünde bir eğilimin olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Tek aday, çok aday bilmiyorum, konuşulmadığı için bir şey diyemiyorum. Diğer liderler adına konuşmak da bana yakışmaz ama hedef şu, belirlediğimiz adaya bütün vatandaşlarımızın oy vermesini isteriz. 6 genel başkan da adayın arkasında durursa, sorun kendiliğinden çözülmüş olur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi ‘böyle yapalım’ diye, biz de ‘olur’ dedik.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen “Milli Birlik ve Beraberlik” toplantısında yaptığı konuşmada, vatan ve bayrağın iki temel kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, vatan ve bayrak için yeri geldiğinde can vermekten çekinmediklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması – 1Kılıçdaroğlu, Paris’te yaşayan bir Türk’ün kendisine hediye ettiği Elazığ’a özgü sekiz köşe kasketi taktı.

“KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ”

Herkesin düşüncesini özgür şekilde ifade ettiği bir dünya inşa etmek zorunda olunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, teknoloji devrinde olunduğunu, siyasetçinin “Türkiye bunun neresinde?” diye düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, “ABD’ye, İngiltere’ye giderken ‘icazet almaya gidiyor Kılıçdaroğlu’ dediler. Biz Kuvayımilliyeciyiz, kimseden icazet almayız. Öncelikli hedefimiz demokrasi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir ve kalkınmamıştır. Demokrasi olmazsa olmazımızdır. Düşünce özgürlüğünün temelinde demokrasi, yargı bağımsızlığı geliyor.” diye konuştu.

“ASIL BEKA SORUNUMUZ BU”

Dünyanın her tarafından zeki insanları Türkiye’ye çağırmak gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaman zaman beka sorunu diye konuşulur, tartışılır ama asıl bekayı hiç kimse düşünmez. Nedir? Benim kuşağım, bizler babamızdan daha iyi eğitim aldık ve onlardan daha iyi gelir, hayat standardı yakaladık. O 100 lira alıyordu biz 500 aldık, ev, araba sahibi olduk. Şu anda bizim çocuklarımız bizden daha iyi eğitim almalarına karşın bizden daha düşük gelire mahkum ediliyorlar asıl beka sorunumuz bu. Bu çocuklar geleceği Türkiye’de değil yurt dışında arıyor.”