Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: Yetki 6’lı masada

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını altılı masanın belirleyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak ve 13’üncü cumhurbaşkanı olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Belirlediğimiz niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu 13’üncü cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan ve Güdül İlçelerinden gelen kanaat önderleri, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu, “Bizim CHP olarak bir eksiğimiz var. Ankara’da oturduk, güzel nutuklar attık. Gelip sizin sofranıza oturmadık. Derdinizi dinlemedik. Sizden oy bekledik. Sonra ‘neden vatandaş bize oy vermiyor’ diye oturup düşünmedik bile” dedi.

‘Aklıma gelmezdi’

Kılıçdaroğlu, üreten devletin dünyada güçlü olacağını vurgulayarak, “Devlet üretmezse sadece tüketirse o devlet zayıflar. Her şey gelirdi aklıma benim ama Türkiye’nin saman ithal edeceği hiç gelmezdi. Ama onu da ithal ettik. Sonra, canlı hayvan, et, aklınıza ne gelirse dışarıdan ithal etmeye başladık. Ne yapmamız lazım? Önce topraktan başlamamız lazım. Üstüne sanayi kurmamız lazım. Üstüne üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, yabancılara mülk satışına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Biz yabancılara mülk satışına karşıyız. Sadece o değil tank-palet fabrikasının Katar ordusuna satılmasına da karşı çıktık. Dolayısıyla biz iktidar olduğumuzda Allah’ın izniyle önce o tank-palet fabrikasını Katar ordusundan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Ordumuzun hastanelerini kapattılar. Hastanesi olmayan dünyada tek ordu, Türk ordusu. Bugüne kadar elinden alınan pek çok şeyi tekrar ordumuza iade edeceğiz.” Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?” sorusu üzerine ise, “Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğini sağladık. Altı lider sadece cumhurbaşkanının niteliklerini belirlediler ve onu kamuoyu ile paylaştılar. Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu 13’üncü cumhurbaşkanı olacak” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nde mezuniyet törenlerinin rektörler tarafından “güvenlik” gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz” dedi.