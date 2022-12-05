Kılıçdaroğlu’ndan adaylık mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda yaptığı konuşma adaylık mesajı olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün ekonomiyi merkez alan ‘vizyon’ konuşması ile adaylığını işaret etmekle kalmayıp seçim kampanyasının başlama vuruşunu da yaptığı ifade edildi.

Salonda bulunan CHP’li kurmaylar toplantıda akademik sunuşların sıkıcı olduğunu belirterek “Neticede bu bir akademik toplantı değil. Konferans, panel biçiminde olduğu için uzun sürdü” değerlendirmesinde bulundu. CHP’liler, “Ancak Genel Başkan’ın konuşması olağanüstüydü, büyük bir coşku ve heyecan yarattı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla seçim kampanyasını başlattığını, adaylık mesajı verdiğini belirten partili kurmaylar Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda epey yol aldığını, konuşmasında birinci tekil şahsı kullandığını belirtti. Kurmaylar şu değerlendirmelerde bulundu: “Hem ‘mirasım’ dedi, masayı övdü, onları sahiplendi. ‘Birlikte olacağız’ dedi. Hırslıydı. Adaylık mesajı verdi. Netice itibarıyla ‘şunları, şunları yapacağım’ demiş olması, bu kadroyu toplamış olması bile adaylığa işaret ediyor. Genel Başkan dedi ki, ‘Altılı Masa’nın vizyonu da budur. Bu vizyonu da ben koydum. Bu vizyonla yola çıkıyorum.’ Aslında ‘Ben adayım’ diyor Kemal Bey. Ülkeyi yönetmeye hazır olduğu mesajını verdi.”

Toplantı bittiğinde salondan ayrılırken örgütteki bazı isimler “Aday olacak mı Genel Başkan?” diye birbirlerine sordu. Salonda bulunanlardan, “Daha ne desin, bu kadar açık konuştu” yorumunu yapanlar oldu.

Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ortaya koyduğunu, bunu da tek başına değil, bir takımla yapacağını vurguladığını kaydetti. CHP’li kurmayla konuşmayı şu ifadelerle yorumladı: “Aslında Genel Başkan şu imajı vermeye çalıştı, ‘biz siyaset üstü bakıyoruz, bu arkadaşlar bu çalışmaları yaptılar, ben de bunlardan aldım ve bir vizyon oluşturdum, benim vizyonum da bu’ dedi. Olağanüstü bir konuşmaydı. Altılı Masa vurgusu yapması çok önemli. Bu vizyon sadece CHP’nin değil aslında Altılı Masa’nın vizyonu demek istiyor.” Araştırmacı İbrahim Uslu ise Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına ilişkin, “Bir liderin yerine bir tek adamın yerine -onun tabiriyle- ikinci bir tek adam seçtiğinizde bu sorunlar çözülmez, dedi. CHP’nin odağı artık sadece bir seçim kazanmanın ötesinde bir büyük köklü dönüşümün mimarı olmak istiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Aslında uzun zamandır bunun adımlarını atıyordu. Bugünkü toplantı aynı zamanda seçim kampanyasının da başlama vuruşuydu. Seçim kampanyasının başlama vuruşudur” dedi.