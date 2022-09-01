Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da yaptığı açıklamada adaylık sinyali verdi.

Bu haftaki grup toplantısını Samsun’da yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kavgadan uzak ve barışçıl yeni bir iklime ihtiyacı olduğunu belirterek, “Ben Türkiye’de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubunu bu kez Samsun’da topladı. Kılıçdaroğlu, Samsun’da ilk olarak Havza ilçesindeki Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti. Müze önünde kendisini karşılayanlara hitap eden Kılıçdaroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü burada 18 gün sizler ağırladınız. 18 gün bağrınıza bastınız. Bu ağırlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemlidir. Bu tarihi yaşatın ve evlatlarınıza da öğretin” diye konuştu. Kılıçdaroğlu daha sonra Vezirköprü ilçesinde halka hitap etti. CHP lideri, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda özetle şunları söyledi:

YENİ İKLİM İHTİYAÇ: Türkiye’nin yeni bir iklime ihtiyacı var, kavgadan uzak durmaya, barışmaya, beraber olmaya, birlik olmaya, beraber mücadele etmeye hepimizin ihtiyacı var. Çok ayrıştık. Her birimiz sokakta cadde de kimi görüyorsak rahatlıkla bir ‘merhaba’ demeliyiz. Birbirimize selam vermeliyiz. Ben Türkiye’de bu iklimi yaratmaya talibim ve mutlaka yaratacağım.

KABAHAT BİZDE: Bafra’ya geldik. Sabahleyin Vezirköprü’deydim. İki ilçede de bizim oyumuz çok düşük, farkındayım. Ama kabahat ne Vezirköprü’de ne de Bafralılarda. Kabahat bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik. Ankara’da laflar ettik, ‘bize oy verin’ dedik. Olmuyor, olmuyor. Gideceksin vatandaşın ayağına, oturacaksın, çayını, kahvesini içeceksin, dertleşeceksin. Bu iklimi yaratmaya çalışıyorum

O PARALARI GETİRECEĞİM: Hiç kimse endişe etmesin, size sözüm var, beşli çetelerin burnundan getireceğim. Paralarını götürüyorlar, o paraların tamamını getireceğim. Alıyorlar paralarını vakıf ayaklarına… Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. O paraların tamamını getireceğim. Benim davam hak davasıdır, kul hakkı yiyenlerle mücadele davasıdır.

‘TAK’ DİYE SİLECEĞİZ: Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gidip vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum. Önyargılarınızdan arınmanızı istiyorum. Çiftçi kardeşim sana ‘kırmızı mazot’ vereceğim, ÖTV’siz ve KDV’siz. Kırsalda çalışan kadınların tamamı ve gençlerin tamamı sigortalı olacak. Sigorta primlerini devlet ödeyecek. Çiftçi kardeşim, Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz ilk bir hafta içinde sizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiğiniz kredilerin faizlerini ‘tak’ diye sileceğiz. Esnafın da esnaf kefaret kooperatifinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Diyeceksiniz ki parayı nereden bulacaksınız? Milyarlar götürdüler. Bu kardeşiniz onların tamamını kesecek.

NEFES ALIŞINI TAKİP EDİYORUM: Tepedeki adam, zat diyor ki; efendim Tarım Kredi Kooperatiflerinin alışveriş merkezlerinde fiyatları indirdik, 15-50 kuruş neyse yalan veya doğru. Ya kardeşim sen indiriyorsan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait Gübretaş’ın gübre fiyatını düşür, çiftçi de ucuza alsın, onu düşürmüyor ama. O sanıyor ki Bay Kemal bunları bilmiyor. Bay Kemal senin nefes alışını da takip ediyor.