Kılıçdaroğlu’ndan af çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevlerindeki mahkumlara yönelik af çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iki yıl önce, cezaevlerinde kalan mahkumlara yönelik bir infaz düzenlemesi için çağrıda bulunmuş; kısa sürede hazırlanan yasa teklifi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçirilmişti. İnfaz düzenlemesiyle ilk etapta 40 bin; daha sonra 110 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilmişti.

İnfaz düzenlemesinin üzerinden henüz iki yıl geçmişken cezaevlerinden “yeniden af” talepleri yükselmeye başlamış; Ancak AK Parti kurmayları bu iddia üzerine yaptıkları değerlendirmelerde devletin af yetkisini “tartışmalı başlık” olarak nitelerken bir ceza affı düzenlemesinin AK Parti’ye siyasi olarak yük getireceğine vurgu yapmıştı.

Dün sürpriz bir çıkışla bu kez Kılıçdaroğlu, af kartını açtı. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok” ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü

Kılıçdaroğlu, BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu ile görüştü. CHP lideri, görüşmeye ilişkin, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.