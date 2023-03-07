Kılıçdaroğlu’ndan Akşener açıklaması: Arada bir ülkücü damarı tutar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Akşener hakkında açıklama yaptı.

Partililere veda etmek üzere kürsüye çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, helallik istedi. Meral Akşener ile yaşanan krize ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi bilirim.” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililere veda etti. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, “Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım.” dedi. 6’lı masaya geri dönen Meral Akşener’e de bir mesaj yollayan Kılıçdaroğlu, “Arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Kısa bir konuşma yapacağım. Huzur içinde yaşamanızı isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim.

Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte sıkıntıları aşalım diyorum. Biz bunları yaptığımız zaman, o güzel, o görkemli Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum.

Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı ardına bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor.

Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

Saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz var, yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür.

“AKŞENER’E MÜTEŞEKKİRİM”

Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında kendisini tanımayan insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi hiç tanımamışsınız. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi bilirim.

Bu kürsüde söylemiştim ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş.”