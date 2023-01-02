Kılıçdaroğlu’ndan Akşener yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ile kırgın oldukları iddiasına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptıkları görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin. Altılı Masa kararlılıkla azimle yoluna devam edecek. Bunlar belli bir çevrenin ya da belli bir gücün toplumu domine etmek, yönlendirmek istediği, kafaları bulandırmak istediği bir süreç” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevleri başında olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Dilimizde tüy bitti, adayı belirleyecek olan Altılı Masa” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına, “üçüncü dönem adaylık gerekçesiyle itiraz etmeyeceklerini” söyledi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2023’ün iyi bir yıl olması dileğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Altılı Masa olarak da Türkiye’nin güzel, huzurlu, kalkınan bir ülke olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’na ilk olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesi ve Altılı Masa’nın yoluna nasıl devam edeceği sorusu yöneltildi.

Bu soruya “Hiç endişe etmeyin Altılı Masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, “Masa dağılacak” iddialarını da “asparagas” olarak nitelendirdi:

“Altılı Masa olarak elbette gündemde farklı konular var ve her bir gündemi artısı eksisini düşünerek bir karar vereceğiz. Belki siyasetimizde karşılaşılmayan bir süreci yaşıyoruz. Her bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda ‘Aman masa dağıldı, şöyle oldu, aman böyle oldu…’ Bir dönem ‘HDP yok masanın altında, yok üstünde…’ Bunlar tamamen asparagas haberler.

“Elbette farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturup uzlaşabiliyoruz. Farklı düşündük diye, ‘Eyvah masa dağıldı…’ Bunlar belli bir çevrenin ya da belli bir gücün toplumu domine etmek, yönlendirmek istediği, kafaları bulandırmak istediği bir süreç. Ama biz onu dikkatli bir şekilde izliyoruz.”

Akşener’le aralarında “kırgınlık” olduğu iddialarının doğru olmadığını ifade eden CHP lideri, liderlerin ikili, üçlü görüşmeler yapmasının doğal olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.