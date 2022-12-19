Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e: İçişlerimize karışmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in belediye başkanlarına yönelik mesajlarını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Kararı verecek olan 6’lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz” dedi.

AKŞENER MESAJI: İÇİŞLERİMİZE KARIŞILMAMALI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘İmamoğlu ve Yavaş’a hayır’ demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin içişlerine katılmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı.” dedi.