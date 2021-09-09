Kılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, sayın genel başkanım, partimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız. Yaktığın bağımsızlık ateşi, bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletimize söz veriyoruz. Kurduğun laik cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak; bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız. Sayın genel başkanım, bugün içeride ve dışarıda yaşadığımız her olay kuruluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bize göstermektedir. Eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanından en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla, demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir. İlkemiz yorulmadan çalışmak ve bir kez daha, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete telim etmektir. Size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP’lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun.”