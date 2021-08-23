Kılıçdaroğlu’ndan Ankara mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından, “HattıAnkaraSathıVatan” etiketiyle yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “100 yıl önce Mustafa Kemal’in Ankara’sı, Viyana’da başlayan geri çekilmeyi #Haymana ve #Polatlı’da durdurdu… Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın, katılımcılığın, huzurun ve bereketin başkenti olacak.”