Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin durumunu değerlendirdi ve hükümete tepki gösterdi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

İnsan olarak eşit haklara sahipsek, biz adaleti büyük ölçüde gerçekleştirmiş oluruz. O nedenle yasalarda eşit haklardan söz edilir o hakların bize verilip verilmediğinin sorgulanması gerekir.

Bizim Anayasamızda da insan hakları ile ilgili önemli düzenlemeler var. Bugün farklı boyutlar konuşulacak ben ekonomi konusundaki haklara değineceğim.

Herkes yaşama hakkına sahiptir diyor Anayasa. Sokağa bırakılan, açlıktan ölen çocukları düşünün gerçekten bu hakkı savunabiliyor muyuz?

Mülkiyet Hakkı, Aile ve Çocuk hakları için de bir düzenlememiz var. Buradan tüm hak derneklerine sesleniyorum gelin birlikte Aile Sigortası’nın çıkmasını sağlayalım. 102 Sayılı düzenlemeyi parlamento yıllar önce kabul etmiş. Kişiyi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, dilenciliğe mahkum eden bir süreç var. Sendikaların ısrarla bunu istemesi gerek.

Emekli yaşı oldu 65, işten çıkarıyorlar. 55 yaşında iş bulamıyorsunuz, devlete gidiyorsunuz devlet diyor ki yaşın daha genç. Nasıl yaşayacak bu insan?

Kıyılardan herkesin yararlanma hakkı var. Kim faydalanabiliyor bu haktan. Kıyılar gökdelenlerle doldurulmuş.

Yasaya göre çiftçiye verilmesi gereken bir hak verilmiyor. Bugüne kadar ödenmesi gereken 124 milyarın üzerindeki ödeme verilmedi. Ziraat odalarının dava açması lazım. Kimse korkudan dava açamıyor.

Çalışma Hakkı bu da Anayasa’da korunma altında. Herkesin çalışma hakkı varsa bunu yerine getirecek kurumun adı nedir; Devlet. Bu hak yerine getirilmiyorsa en çok isyan etmesi gereken kurum kim sendikalar. Sadece çalışma hakkını teslim etmek yeterli mi? hayır devlet bana insani koşullarda çalışma ve yeri geldiğinde de dinlenme hakkım olduğunu Anayasa onaylamış. Çalışma şartlarımı düzenleyin diye, hak aradı diye işçiler hapse gönderiliyorsa. Sendikalar bu konuda sessiz kalıyorsa, özellikle iki büyük sendika sessiz kalıyorsa burada bir sorun vardır.

Bütün meydanların dolması gerekiyor. Biliyorum şimdi Kılıçdaroğlu halkı sokağa çağırdı diyecekler. Kimse kusura bakmasın bütün bunlar karşısında işçiler sokağa çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir.

Şimdi Asgari Ücreti konuşuyorlar. Türk İş güzel bir adım attı, bir asgari ücretliyi komisyona getirdi. Asgari ücretli anlattı, borçlardan sonra 3 lira kalıyor dedi. Biraz insaflı olun bir insan 3 lira ile ne yapabilir

Yazlık sarayın var, kışlık sarayın var, uçan sarayın var. Sen en iyi şekilde beslenirsin kilosu 4 bin liradan çay içersin sonra da dönüp millete 3 lira geçin diyorsun. Gelir adaletinin bu kadar bozulduğu bir dönem olmadı.

1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında maaş alıyor. Ya insaf ya bu insan nasıl geçinecek.

HÜRRİYET