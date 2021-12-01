Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’da yaşanan kaza hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’da düşen askeri helikopterdeki şehitler için Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan 14 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu Azerbaycan halkına sabır diledi:

“Azerbaycan’a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle.”