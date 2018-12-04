Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında MHP lideri Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ydü. Bugüne kadar 16 yıl geçti bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum 16 yılda sizin hangi sorununuzu çözdüler. Neden engelliler için yaşanamaz hale geldi bu iller ama Mart ayında tabloyu değiştireceğiz. Aldıkları bütün kararlarla Türkiye’nin aleyhine sonuçlar doğuran… haklarını kaybeden vatandaşlarımızın haklarınızı savunacağız.

Bakınız bütün dünyada engelli vatandaşlar korunur, bizim de yasamızda var. Sadece 11 bin 313 kadrosu devlette boş. Neden devlet parlamentonun ve yasaların gerektirdiğini yapmıyor. Kendi yandaşları olunca bütün kapıları açık, engelli vatandaş olunca kapalı. Şimdi siz Mart ayında o kapıları açacaksınız.

4 Aralık bugün Madenciler günü. Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin çalışma şartlarıdır. Emek verirler, alın teri dökerler. Şu garip duruma bakın maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi neden? Soma’yı, Zonguldak’ı düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yeraltına indirilmesidir. Elin oğlu her türlü önlemi alır öyle yollar işçisini. Daha geçen gün Kuzey Marmara Otoyolu’nda 30 metre yüksekliğinden bir blok işçilerimizin üzerine düştü. Hayatlarını kaybeden 3 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizin emek harcadığınız her saniyeden itibaren biz sizin yanınızda olacağız.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İŞÇİLERİ

Siz ne istiyorsunuz; servis sorunun çözülmesini istiyorsunuz, yatakhanelerde tahtakurusu olmasın istiyorsunuz, maaşlarınızın bankaya tam olarak yatırılmasını istiyorsunuz, maaşlarını alamayanların maaşları ödensin istiyorsunuz. Yani bir işçi olmanın haklarını istiyorsunuz. Ve siz hak istediniz diye jandarma polis, TOMA’lar geldi, neden hakkınızı arıyorsunuz diye size engel oldular. 52 işçinin ölümünü gizlediler. Ancak Ali Şeker’in verdiği soru önergesinde söylediler, 52 işçinin hayatını kaybettiğini, bizim dışımızda bu ölümleri dile getiren kimse olmadı biz sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.

Biz esnafında çiftçinin de memurun da hakkınız savunuyoruz. Bizim görevimizi halkı savunmaktır. Saraydan değil halktan yana tavır alıyoruz biz.

ERGENEKON KARARI

Hatırlarsınız bir Ergenekon rüzgarı vardı. Bir ara herkese Ergenekoncu diye suçladılar. 11 yılda 60 bin kişinin telefonu dinlendi. Türkiye’nin 26.Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terörist diye tutuklandı hapse atıldı. Ve Savcı çıktı en sonunda Ergenekon adlı terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir. Ve bu kişilere iftira edilmiştir. Şimdi efendim biz yanlış yaptık diyorlar, ölenlerin hesabını kim verecek.

Bunların tamamının iftira olduğu ortaya çıktı. Bir dönem önce ise ne istedilerse verdiler onlara. Efendim savcının arabası zırhlı değil, kendi makam arabasını savcıya verdi. Şimdi o savcı yurt dışında. O da yetmezmiş gibi çıktı ben bu davaların savcısıyım dedi.

O dönemde bizim Genel Başkanı’mız Deniz Baykal da çıktı dedi ki sen o davaların savcıysan ben de bu davaların avukatıyım dedi.

BAHÇELİ’YE YANIT

Sayın Bahçeli’ye hiçbir şey söylemiyorum. 8 Nisan 2018’de şunları söylüyor; ‘Recep Tayyip Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz’ diyor. Şimdi kimin gölgesindesin? Şimdi ne söyleyeyim sana. Ama ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; Vatan, bayrak, insan sevgisi aynen bizde de var. Kimsenin gölgesine sığınmayız. Ülkücü kardeşlerim onlara hiçbir sözüm yok.

EKONOMİK DURUM

Herkes geçim derdinde eti gramla alan bir noktaya getirdiler milleti. Enflasyon düştü diye havuz medyası bugün başlık atmış ama ben toplumu nasıl kandırmak istediklerini anlatmak istiyorum

İyi de neyin fiyatı düştü, düşüşün yüzde 39’u dizel otomobil fiyatlarındaki düşüş, düşüşün yüzde 21’lik kısmı ise benzinli otomobil oranlarındaki düşüş bunlardaki düşüş nedeniyle enflasyonda biraz düşmüş oluyor. Bizim halkımız he sabah sofrada otomobil mi yiyorlar. Zeytin yiyor, peynir yiyor. Bunlar düştü mü hayır tam tersi artıyor. Bizim halkımız yediklerinde sofralardaki artış devam ediyor. 46 bin adet otomobil satmışlar, vergileri düşürdüler enflasyon düştü, Bizim derdimiz asgari ücretle geçinen borç batağında olan işsiz olan, emeklilikte yaşa takılanlar…

Ya asgari ücret altında da aylık alan var mı? Evet var. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında maaş alıyor.