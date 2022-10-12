Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Başörtüsü Erdoğan’ın bir propaganda ‘aparatına’ dönmüş durumda. Genç kadınlar adeta bu mesele ile rehin tutuluyorlar. ‘Bak sosyal yaşamda varolma hakkını kaybedersin’ deniliyor. Ben de bu yarayı sonsuza kadar kapatalım, artık erkekler kadınların giyim kuşamlarını konuşmasın dedim. Tek taraflı bir bakış açısı da değil bu… Önerdiğimiz yasa ile ‘avukatın etek boyuna karışan hakim’ de tarih olacak. Kadını ilgilendiren konularda, erkekler konuşmayacak. Aslında söylediğimiz şey çok basit…” dedi.

Erdoğan asla anayasaya uymamıştır bugüne kadar, hatta bunu marifet saymıştır. Tek derdi ülkeyi daha da kutuplaşmaya itmek, ayrıştırarak seçimi kazanmak. Tek derdi imtiyaz alanlarını kaybetmemek…

Rehinesi gördüğü tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız kendisinden. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Sizin haklarınızı konuşmak haddimize değildir. Siz konuşacaksınız. Biz sonsuza kadar susacağız.

Yasal bir çerçeve çizerek susacağız.”