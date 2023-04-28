Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar’a: Uzay hepinize yetecek kadar geniş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar hakkında açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Haluk Bayraktar’a seslenerek “İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a seslendi. Kılıçdaroğlu “Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz” dedi ve şunları ekledi: “Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş”

Bayraktar, sosyal medya hesabından, “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş” yorumunu yapmıştı. Kılıçdaroğlu tweetinde Bayraktar’ın bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.