CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Buğra Kavuncu'ya telefon etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Buğra Kavuncu’ya telefon etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programı sonrası saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Kavuncu’yu telefonla aradığı belirtildi. Yaşanan saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun, Kavuncu’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.